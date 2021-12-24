В Москве немного сократился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

24 дек в 17:46

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу COVID-19 в Москве на сегодняшний день составляет 72%. Об этом говорится на портале стопкоронавирус.рф.

На прошлой неделе данный показатель находился на уровне 72,2%.

"По данным на 24 декабря, 6 670 105 - вакцинация первым компонентом, 6 268 959 - полная вакцинация, 72% - коллективный иммунитет", - сказано в сообщении.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 278 млн, из них более 5,3 млн человек скончались. В России выявлены 10 343 353 случая заражения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Москве диагностировали у 2 014 708 человек. Справились с болезнью 1 849 212 жителей города, умерли - 36 277.