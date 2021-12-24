Источник: первая встреча общественности Азербайджана и Армении прошла в Москве

24 дек в 17:40

Представители общественности Азербайджана и Армении провели первую после завершения Карабахской войны встречу в Москве, рассказал источник, близкий к переговорам.

По его словам, они прошли накануне и сегодня. Во встрече также участвовал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Участники встречи обсуждали меры по смягчению напряженности в отношениях между двумя народами, договорились о продолжении подобного контакта в начале 2022 года", - приводит слова источника ТАСС.