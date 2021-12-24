Спикер парламента неожиданно сменился в Грузии

24 дек в 17:24

Председатель грузинского парламента Каха Кучава покидает свой пост, об этом рассказал председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Он выразил благодарность теперь уже экс-спикеру "за проделанную на посту председателя парламента достойную работу", передает Sputnik Грузия.

Кобахидзе добавил, что Кучава остается в числе лидеров команды и членом политсовета "Грузинской мечты", более того - бывший председатель парламента "будет работать над очень важным государственным проектом".

Ставший вакантным пост спикера займет председатель комитета образования и науки Шалва Папуашвили.