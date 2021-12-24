Зачем Азербайджану и Турции коридор в Персидский залив?

В последние месяцы осени отношения между Ираном и Азербайджаном резко ухудшились. Недовольный контролем своих грузов на дороге в Армению, проходящей через азербайджанскую территорию, Иран решил поиграть мускулами и провел крупнейшие военные учения на севере. Однако конфликт был вскоре улажен, президенты Ильхам Алиев и Эбрахим Раиси провели встречу тет-а-тет и отметили дружественный характер связей.

Нормализация отношений идет также и по линии Турция-Иран. К Анкаре у Тегерана тоже были претензии из-за ее усилившейся в ходе Второй Карабахской войны роли в Закавказье. Иранские политики даже обвиняли Турцию в отправке наемников в Карабах. Тем не менее, Анкара и Тегеран нашли взаимопонимание и провели 28 ноября закрытую встречу в Ашхабаде.

Благоприятные политические отношения дают возможность выстраивать совместные экономические проекты. Так, недавно в Москве прошла встреча на уровне заместителей министров иностранных дел Турции, Азербайджана, Ирана и других стран формата "3+3", направленного на открытие транспортных коридоров. Накануне, 23 декабря, в тестовом режиме был запущен коридор через Иран, Азербайджан и Грузию, соединяющий Персидский залив с Черным морем.

В церемонии запуска коридора поучаствовали официальные лица Азербайджана, Ирана и Грузии.

"Соединение посредством данного коридора стран Юго-Восточной Азии и Индии с Восточной и Западной Европой расширит сухопутную транспортную связь между странами региона. Планируется транспортировка 20 млн тонн грузов. В двадцатилетний период планируется достичь транспортировки 50 млн тонн грузов в год", - сказал гендиректор Управления по международному транзиту и транспорту Организации дорог и транспорта ИРИ Джавад Хедаяти.

"Вестник Кавказа поговорил с экспертами и узнал у них, какова польза этого проекта для стран региона.

Турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер полагает, что новый коридор изменит статус Южного Кавказа.

"Этот процесс приведет к изменению статуса Южного Кавказа. В этом проекте коридора между Ираном, Азербайджаном и Турцией, может, Армения и не участвует прямо, но это прямо касается ее. Последние 30 лет все транспортные коммуникации были заблокированы. Сегодня Азербайджан открывает Зангезурский коридор, что в конце концов будет напрямую касаться и Ирана. Иран таким образом будет соединен с Россией. Это означает новые перспективы. Сегодняшняя инициатива, с другой стороны, для Азербайджана означает долгосрочную стабильность в этом регионе. В последнее время мы видим хорошие сигналы со стороны Армении в отношении Турции и Азербайджана, я имею в виду нормализацию отношений с Турцией", - говорит он.

Новые транспортные коридоры позволят Армении активнее торговать с соседними странами, включая Турцию, Россию и Азербайджан. Единственной проблемой в зарождающемся региональном формате может стать Грузия, которая не приняла участие во встрече представителей платформы "3+3" в Москве на уровне заместителей глав МИД, считает Озер.

"Сегодняшняя обстановка в Грузии отталкивает ее от новых реалий на Кавказе. Потому что уже фактически Тбилиси решил, что не будет участвовать в так называемой кавказской шестерке. На сегодняшний день Грузия просто зарабатывает на геостратегическом положении страны, которая является транспортным хабом. Этот статус Грузия потеряет. И уже начала терять. Я думаю, в дальнейшем это будет большой крах для этой страны, и нам придется еще больше обсуждать обстановку в Грузии", - прогнозирует турецкий эксперт.

Директор бакинского Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов связывает запуск коридора между Черным морем и Персидским заливом с необходимостью соединять океаны: "Уже не первый год идет обсуждение новых транспортных логистических маршрутов. Основным моментом всегда было, что водоемы должны быть связаны. То есть речь идет об океанских просторах, которые должны иметь связь с внутренними морями, потому что основная нагрузка транспортного транзита идет по морям и океанам".

При этом Гусейнов уверен, что в последние годы растет роль железнодорожных поставок.

"Учитывая, что мировой экономический кризис принял затяжной характер, необходимость в больших транзитных поставках, которые осуществляются танкерами или большими сухогрузами, падает. И на этом фоне более выгодными становятся поставки меньшего тоннажа, меньшего размера, к тому же более мобильные. Допустим, по морским просторам груз из Китая до Средиземного моря доходит за 2-3 недели. А железнодорожное сообщение позволяет сократить это время в несколько раз. Рост спроса на железнодорожную транспортировку связан с мобильностью поставок и потребностью в более малых габаритах грузов", - говорит политолог.

Одним из главных бенефициаров запущенного коридора станет Иран, отмечает Гусейнов. Долгое время ИРИ старалась открыть коридор в Черное море через Армению и Грузию. Но из-за сложных горных рельефов, где езда по автодорогам в зимнее время затруднена, этот маршрут является менее привлекательным, чем через Азербайджан.

"Классический, много тысячелетий используемый путь - это дорога, которая проходит через равнинные регионы Азербайджана. Азербайджан играет роль хаба, где пересекаются различные маршруты, коридоры "Север-Юг" и "Запад-Восток". Это не чей-то каприз, а просто логически наиболее выгодная точка. В царское и советское время этот регион был закрыт, потому что ни Царская Россия, ни Советский Союз не считали нужным торговать или иметь какие-то объемные отношения со странами Ближнего Востока и Средиземноморья. А до этого в течение многих веков эти пути работали. Сейчас восстанавливаются все коммуникации, в том числе "Шелковый путь", существовавшие тысячи лет", - заметил Гусейнов.

Открытие транспортных путей в регионе и запуск новых маршрутов позволит Ирану выйти не только через территорию Азербайджана в Черное море, но и в Балтийское море по коридору "Север-Юг" через Россию, добавил эксперт.