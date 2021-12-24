Мэр Тбилиси посоветовал брать кредит для оплаты проезда в транспорте

24 дек в 16:37

Мэр Тбилиси поделился советом, как сэкономить при оплате городского транспорта. По его словам, жителям грузинской столицы стоит купить годовой или полугодовой абонемент на общественный транспорт в кредит.

Ранее сообщалось, что начиная с 1 февраля в Грузии начнет действовать система абонементов при оплате проезда на транспорт. Цена абонемента на шесть месяцев составит 150 лари, а годового – 250.

"Можно договориться с банками и взять в рассрочку. Я не думаю, что это будет проблемой", - сказал Каладзе, отвечая на вопрос журналистов о том, оплатить дорогостоящий абонемент тем, у кого низкая зарплата, передает Sputnik Грузия.