Хранение оружия довело жителя Махачкалы до уголовного срока

24 дек в 16:17

В Махачкале вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном хранении и ношении оружия, боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленинского района.

В ходе следствия было установлено, что с начала 2010 года мужчина хранил у себя дома пистолет с патронами в количестве семи штук. В ноябре этого года пистолет обнаружили полицейские в ходе личного досмотра.

"Согласно заключению, ЭКО ЭКЦ МВД по РД обнаруженное и изъятое у осужденного является короткоствольным, боевым, нарезным огнестрельным оружием пистолетом "Макарова" калибра 9 мм, исправного и пригодного для производства выстрелов, с 7 патронами калибра 9 мм, которые также исправны для производства выстрелов", – говорится в сообщении.

Суд приговорил махачкалинца к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.