Владимир Путин: в договоренностях с Ильхамом Алиевым можно быть уверенным в их исполнении

24 дек в 15:37

Президент России Владимир Путин в фильме "Президент. Неповторимая дипломатия", посвященном 60-летию президента Азербайджана, заявил, если о чем-то договориться с Ильхамом Алиевым, то можно быть уверенным в исполнении этих договоренностей.

"У Ильхама Алиева много достоинств, про юбиляров всегда так говорят. Но тем не менее, может быть с ним сложно о чем-то договориться, это не простой процесс иногда, особенно по ключевым вопросам взаимодействия. Но если о чем-то договариваешься, то можно быть уверенным в том, что эти договоренности будут исполнены", отметил он.

Российский лидер подчеркнул что "это чрезвычайно важное обстоятельство и чрезвычайно важная черта характера вообще для любого человека в обязательности, но для человека, который занимается политикой, это важно вдвойне".

"Я Алиева знаю уже много лет: главная цель его жизни, ну, собственно, как и любого порядочного человека, который занимает столь высокий пост, заключается в том, чтобы его стране было хорошо, его людям было хорошо, азербайджанскому народу чтоб было хорошо. Вот я, прежде всего, желаю, чтобы он был успешен в реализации своих жизненных целей", - добавил Путин.

Помимо этого, глава государства отметил роль Ильхама Алиева в завершении боевых действий в Карабахе в ноябре 2020 года.

"Россия здесь выступала в качестве посредника, и я рад тому, что нам удалось достичь этих договоренностей о прекращении огня в Карабахе. Политическая мудрость президента Алиева, как раз, способствовала, в том числе, прекращению боевых действий", - уточнил Путин.

Он выразил уверенность, что товарооборот между странами, который упал на 10% в прошлом году из-за коронавирусной пандемии, по итогам текущего года превысит $3 млрд. "Он стал немного ниже $3 млрд, где-то $2,9 млрд. В этом году мы уже точно преодолеем планку в $3 млрд", - добавил президент РФ.

По словам Путина, в переговорах с Ильхамом Алиевым особое внимание экономическим вопросам. Российский лидер напомнил, что этим летом представители российского бизнеса посетили Азербайджан и заключили договора по ключевым направлениям.

Президент подчеркнул, что активно взаимодействует с Алиевым по гуманитарным вопросам, по преодолению последствий пандемии коронавируса. По его мнению, у России Азербайджана больше точек соприкосновения, чем площадок для конкуренции. "В целом, я считаю, что уровень стратегического партнерства у нас достигнут не на бумаге, а на деле, и есть очень хорошие перспективы развития", - добавил Путин.

Также президент России рассказал о личных контактах с Ильхамом Алиевым.

"Я думаю, что всегда при построении межгосударственных отношений личные контакты между первыми лицами играют существенную роль. Потому что они создают определенную атмосферу. Очень важна та часть этой атмосферы, которая называется доверием. Если это доверие возникает между лидерами, между первыми лицами стран, которые взаимодействуют между собой, то это как правило приводит к хорошим, положительным результатам и на государственном уровне", - сказал он.

Говоря об отце главы республики, Владимир Путин отметил, что Гейдар Алиев был выдающимся политическим деятелем современного независимого Азербайджана и всего Советского союза. "И в этом смысле можно с полной уверенностью сказать, что действующий глава государства - Ильхам Алиев - вне всяких сомнений продолжает линию своего отца", - подчеркнул российский лидер.

"Я боюсь что-нибудь перепутать в азербайджанском фольклоре, но, по-моему, есть такая пословица, поговорка у азербайджанцев: настоящий друг он и через веру друг. Вот Ильхам Алиев должен знать, что у него есть друзья, в том числе и в России. Мы надеемся, что и он относится к нам, к России, с такими же чувствами", - заключил президент РФ.