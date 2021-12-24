Путин: все планы по нацпроектам должны быть выполнены в ближайшие три года

24 дек в 15:23

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству реализовать все планы по нацпроектам в ближайшие три года.

"Нацпроекты действуют уже три года, и в предстоящую трехлетку все заявленные планы должны быть выполнены", - сказал глава государства на онлайн-встрече с членами правительства.

Путин отметил, что при всех сложностях, корректировках "в целом по графику продвигается реализация национальных проектов". Он уточнил, что реализация нацпроектов подошла к своему экватору.

Российский лидер также акцентировал внимание на том, что в центре масштабной работы по достижению национальных целей развития, конечно же, человек. "Он в центре нашей работы, благополучие человека", - цитирует президента ТАСС.

Кроме того, глава государства пояснил, что смысл нацпроектов заключается в том, чтобы жители не только мегаполисов, но и малых городов и сел ощутили реальные, зримые перемены к лучшему. "В следующем году всем нам нужны именно такие весомые и очевидные результаты", - заключил Путин.