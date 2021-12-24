Эрдоган поздравил Алиева с 60-летием

24 дек в 15:11

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что турецкий лидер поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности во имя процветания и развития Азербайджана.

Ильхам Алиев выразил благодарность президенту Турции за внимание и поздравления.

Главы государств подчеркнули, что отношения между Азербайджаном и Турцией – это отношения дружбы и братства, которые постоянно развиваются во всех сферах. Президенты выразили уверенность в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества.