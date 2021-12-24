Кабмин поможет Дагестану решить проблемы с электроснабжением

24 дек в 15:02

Российское правительство поможет Дагестану в решении проблем с обеспечением электроэнергией, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Так, в частности, регион получит дополнительные средства для работы в сложный зимний период.

"Минэкономразвития РФ было предложено вместе с регионом реализовать среднесрочную программу, которая бы сбалансировала ситуацию и в ЖКХ, и в электроэнергетике", - сказал он в эфире "России-24".

Далее вице-премьер отметил, что правительство в любом случае помогает региону для прохождения осенне-зимнего периода, выделяет средства дополнительно, отдельно от тех средств, которые тратит компания "Россети Северный Кавказ".