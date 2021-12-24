Гия Саралидзе награжден медалью Минобороны "За достижения в военно-политической работе"

24 дек в 14:37

Телерадиоведущего Гию Саралидзе наградили медалью министерства оборон России "За достижения в военно-политической работе".

Напомним, медаль Минобороны России "За достижения в военно-политической работе" была учреждена в ноябре 2018 года. Ею награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных сил РФ, имеющие общую продолжительность службы (работы) в военно-политических органах ВС России не менее 10 лет в календарном исчислении, а также другие граждане, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на военно-политические органы ВС России.