Грабитель из Ташкента, угрожая ножом, напал на женщину

24 дек в 14:35

Молодой житель Ташкента совершил нападение на женщину в районе аэропорта и обещал ее зарезать, если не отдаст ему деньги.

Отмечается, что на потерпевшую напали, когда она шла на работу. Мужчина стал ей угрожать смертью и требовал деньги, пытаясь вырвать сумку из рук женщины. Злоумышленнику удалось забрать дорогостоящий телефон и скрыться в неизвестном направлении, оставив нож на месте инцидента.

Полиция задержала преступника по горячим следам. Им оказался 30-летний официант ночного клуба, которого ранее судили за "незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотиками".

Стоит добавить, что мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.