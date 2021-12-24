Снег отправил школьников Ялты по домам

24 дек в 14:27

Власти Ялты решили сократить учебный день в школах и детских садах из-за непогоды, а также предупредили о возможном прекращении движения общественного транспорта в случае усиления снегопада, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"Прошу работодателей отпустить сотрудников. Сокращаем учебный процесс - отпускаем детей по домам", - написала она в своем Telegram-канале.

Павленко также обратила внимание на то, что "третий день Ялту накрывает снежной пеленой" и добавила, что снегопады и усиление ветра до 25 м/с в Крыму прогнозируются до утра субботы.