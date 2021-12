Махачев сравнил себя с героем мультфильма "Король Лев" (ФОТО)

Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев опубликовал в своем Twitter мем с участием дагестанского блогера Хасбика из мультфильма "Король Лев".

На картинке Ислам поднимает Хасбика, так же как мандрил Рафики представляет прайду львенка Симбу.

"Мы сделаем это снова. Хасбулла, ты готов?" — написал Махачев.

Напомним, Хасбик был гостем турнира UFC 267, который состоялся 21 октября 2021 года. Тогда Махачев в первом раунде одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером.

We’ll do it again soon., @Hasbulla_NFT you ready?😂 pic.twitter.com/5VkaQqsclX