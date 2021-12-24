Мария Захарова "Вестнику Кавказа": дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой

24 дек в 13:50

Все участники платформы "3+3" заинтересованы в продолжении совместной работы. Об этом заявила на брифинге для журналистов официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа".

Напомним, 10 декабря в Москве прошла первая встреча региональной платформы "3+3" с участием Азербайджана, Турции, Ирана, Армении и России. В конце прошлой недели министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что следующее заседание формата "3+3" состоится в Анкаре.

"Да, мы видели заявление министра иностранных дел Турции. Хотела бы отметить, что не только Анкара выразила готовность проведения у себя очередного заседания регионально-консультативной платформы "3+3". На мой взгляд, это говорит о том, что заинтересованность у всех участников этого формата в продолжении совместной работы и налаживания практического взаимодействия весьма высокое. А вот согласование места проведения и содержательного наполнения следующей встречи проходит по линии внешнеполитических ведомств на основе консенсуса всех участников", - поведала дипломат.

Она подчеркнула, что российская сторона исходит из того, что в первую очередь важно сосредоточиться на вопросах, которые представляют общий интерес. "Среди них - развитие торгово-экономических, транспортных, культурно-гуманитарных связей, борьба с общими вызовами и угрозами. Все эти направления работают на повышение доверия и укрепление стабильности в регионе", - сказала Захарова.

Помимо этого, официальный представитель внешнеполитического ведомства обратила внимание на то, что Россия готова контактировать с Грузией в формате "3+3", если грузинский представитель все-таки приедет в Анкару. "Что касается того вопроса относительно участия Грузии, то на первом заседании платформы 10 декабря все страны, включая Россию, единодушно выразили заинтересованность участия Тбилиси в этом формате. Все сошлись на том, что дверь для Грузии всегда остается открытой", - заключила Мария Захарова.