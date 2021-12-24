Новак спрогнозировал стоимость нефти в 2022 году

24 дек в 14:01

Цена нефти в будущем году, согласно прогнозу вице-премьера РФ Александра Новака, в 2022 году может сохраниться на уровне $75 за баррель с возможностью колебаний в районе 10%, как в одну, так и в другую стороны.

"Текущие уровни, которые мы сегодня видим, они довольно стабильны. Это $75 за баррель, плюс-минус 10%. Мне кажется, что в следующем году такие параметры могут сохраниться", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Далее вице-премьер обратил внимание на то, что такой цене способствует рост мировой экономики и спроса на нефть.