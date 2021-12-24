Путин и Герцог обсудили сотрудничество России и Израиля

24 дек в 13:49

Президент России Владимир Путин и президент Израиля Ицхак Герцог провели переговоры. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

"Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в гуманитарной сфере", - сообщает Кремль.

Особое внимание стороны уделили "общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействия попыткам пересмотра ее итогов".

Завершая разговор лидеры обменялись новогодними поздравлениями и условились продолжить личные контакты.