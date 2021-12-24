Неконтролируемое посольство Афганистана в Душанбе получило $800 тысяч от "Талибана"

24 дек в 13:10

Посол Афганистана в Душанбе Захир Агбар заявил, что полученные от запрещенного в России движения "Талибан" $800 тыс посольство не вернет.

Как сообщили в контролируемом повстанцами афганском агентстве Пажвок, в последние дни президентства бежавшего из Кабула во время госпереворота Ашрафа Гани на счет посольства в Душанбе было "ошибочно" перечислено $786 тыс. Теперь талибы талибы потребовали вернуть средства в Кабул.

"Талибан" не имеет никакого права требовать возврата этой суммы почти в $800 тыс, потому что посольство Афганистана является официальным дипведомством Исламской Республики Афганистан, и поэтому сюда поступают разные суммы, по поводу которых талибы не имеют права задавать вопросы", - заявил афганский посол.

Также он напомнил, что посольство республики в Душанбе отказывается признавать власть талибов.

"Талибан" мы официально не признаем, как и почти весь мир, и кто они такие, чтобы требовать от нас вернуть деньги законного правительства? Сейчас мы - это один маленький Афганистан с большим количеством наших граждан, живущих и работающих здесь. В Душанбе живут и работают около 10 тыс афганцев, которым мы сможем помочь", - подчеркнул Агбар.