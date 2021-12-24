Изготовителей фиктивных справок о вакцинации осудят в КЧР

24 дек в 13:24

Следователи возбудили уголовное дело в отношении медсестры и четверых местных жителей за изготовление фиктивных справок о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщили в СУ СК РФ по Карачаево-Черкесии.

Следствие установило, что в августе медработник, действуя в группе с четырьмя местными жителями, осуществляла фиктивную вакцинацию от коронавируса за денежное вознаграждение.

После "вакцинации" женщина вносила заведомо ложные сведения в Федеральный регистр вакцинированных от коронавируса о проведенной вакцинации жителей. В управлении отметили, что эти преступные действия создали опасность для жизни и здоровья людей, так как использование ими в последующем подложного сертификата о вакцинации от COVID-19 препятствует предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди населения.

Задержанным грозит до восьми лет тюрьмы.