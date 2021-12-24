Игорь Коротченко: НВФ в зоне ответственности российских миротворцев серьезно угрожают РФ и Азербайджану

24 дек в 13:00

Незаконные армянские вооруженные формирования в зоне ответственности российских миротворцев представляют серьезную опасность и для России, и для Азербайджана. Об этом заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он напомнил, что вывод армянских вооруженных формирований был предусмотрен трехсторонним заявлением, под которым стоит подпись премьер-министра Армении Никола Пашиняна, однако Ереван до сих пор не выполнил этот важнейший пункт соглашения.

"Это оказывает дестабилизирующее воздействие на ситуацию. Потенциальный источник нестабильности, террористических вылазок, вооруженных провокаций – вот, что означают армянские вооруженные формирования на территории Карабаха. Поэтому эту проблему так или иначе надо решать. И чем быстрее, тем лучше. Вопрос: в каком формате, как? Думаю, что здесь необходима соответствующая активная экспертная работа с предложениями. По крайней мере, если в трехстороннем формате решить эту проблему пока не удается, пусть эксперты, аналитики каким-то образом предложат свое видение, как эту проблему надо решать. Поскольку без нее стабилизация и мир на Южном Кавказе невозможны", - поведал эксперт.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что незаконные армянские вооруженные формирования являются источником потенциальных провокаций.

"Мы должны понимать, что сепаратистам было бы крайне выгодно спровоцировать боестолкновение, либо какой-то вооруженный инцидент между российскими миротворцами и азербайджанскими военнослужащими, которые несут боевую службу рядом. Незаконные армянские вооруженные формирования могут быть источником такой провокации. Они могут спланировать и провести ее, либо создать условия предпосылок к такой провокации. Это очень серьезный фактор опасности и для России, и для Азербайджана", - заключил Игорь Коротченко.