Желание жениться закончилось для жителя Казахстана уголовным делом

24 дек в 12:36

Житель Павлодара похитил знакомую девушку из кафе для женитьбы, сообщает пресс-служба департамента полиции области.

По словам заявителя, небольшая компания собралась в кафе. Спустя некоторое время, один из парней, находящийся в компании, предложил ее подруге поговорить на улице. Позже стало известно, что пара решила якобы покататься по городу.

Однако муж одной из девушек заявил, что тот парень захотел жениться на их подруге и украл ее, сославшись на традиции. Он также сказал, что свадьба запланирована через месяц. Подруге похищенной рассказала об инциденте полицейским.

"Подозреваемый задержан, проводится досудебное расследование по статье 125 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Похищение человека")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "жениху" грозит до семи лет лишения свободы.