Браконьеры из Узбекистана хранили в своих домах свыше ста краснокнижных рыб

24 дек в 12:16

В Государственном комитете по охране окружающей среди и экологии Узбекистана сообщили о задержании троих браконьеров из Кашкадарьинской области.

По данным ведомства, они незаконно вылавливали рыбу при помощи электроудочки в местном канале Миришкор.

Отмечается, что в результате обысков в домах преступников были изъяты резиновая лодка, аккумулятор, две электрические удочки, а также 385 рыб, в том числе 108 краснокнижных туркестанских усачей.

В настоящее время в комитете решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение порядка пользования животным или растительным миром".