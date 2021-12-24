Путин признан политиком года в России

24 дек в 12:05

Почти 40% россиян объявили президента России Владимира Путина политиком года, говорится в опросе, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения.

"Политиком года для россиян остается Владимир Путин - его назвали 38% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Михаил Мишустин и Сергей Лавров (по 17%), Сергей Шойгу (8%)",- сказано в исследовании.

Помимо этого, граждане также выбирали руководителя ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата на выборах от КПРФ Павла Грудинина, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и других.

Стоит добавить, что опрос был проведен в декабре 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс жителей России в возрасте от 18 лет.