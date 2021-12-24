Смертность от COVID-19 в России идет на спад

24 дек в 11:49

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 24,7 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 24 703 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 790 (7,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 2 126, в Петербурге - 2 117, в Московской области – 1 270. В Краснодарском крае новых случаев 581, в Ставропольском крае - 422, в Крыму - 120, в Дагестане - 137, в Кабардино-Балкарии - 95, в Адыгее - 91, в Северной Осетии - 78, в Ингушетии - 80, в Карачаево-Черкесии - 67, в Чечне - 73.

Суточный прирост составил 0,24%, общее число инфицированных в России достигло 10 343 353 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 41 213 человек, за весь период - 9 180 379 человек.

Умерли за прошедшие сутки 998 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 302 269 человек.