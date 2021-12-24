Лжеброкер выманил сотни тысяч рублей у жительницы Ставрополя

24 дек в 11:46

В Ставрополе полицейские устанавливают личность мошенника, обманувшего местную жительницу более чем на 800 тыс рублей. Такое сообщение размещено на сайте ГУ МВД по краю.

В дежурную часть обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала о телефонном звонке от неизвестного, который назвался брокером и убедил ее преумножить сбережения путем инвестиций на торговой площадке.

"Желая получить "легкие" деньги, женщина перечислила на указанный счет более 800 тыс рублей", - отметили в управлении.

Однако время шло, а обещанной финансовой выгоды потерпевшая так и не получила. Тогда она обратилась за помощью к стражам порядка.

В данный момент проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, цель которых - установление личности и местонахождения лжеброкера.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).