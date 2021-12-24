Пожилой житель Владикавказа ответит в суде за килограмм наркотика

24 дек в 11:30

В Северной Осетии окончено расследование уголовного дела против 56-летнего жителя Владикавказа, обвиняемого по ч.2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере". Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Он был задержан при отработке оперативной информации.

"При себе у фигуранта, а также в принадлежащем ему домовладении полицейскими была обнаружена целая партия наркотического средства "каннабис" (марихуана) общей массой около 1 кг, что является крупным размером", - пояснили в полиции.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, где оно будет рассмотрено по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.