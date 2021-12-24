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Москвичи отпразднуют Новый год без ограничений

Москвичи отпразднуют Новый год без ограничений

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что введение новых противокоронавирусных ограничений в столице не планируется.

По ее словам, штамм "дельта" не сможет поднять новую волну заболеваемости благодаря формированию иммунной прослойки и росту числа тех, кто привился от коронавируса.

"Мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает", - приводит ее слова РИА Новости.

Помимо этого, Ракова отметила, что мэрия не будет вводить ограничения перед новогодними праздниками, так как в этом нет никакой необходимости.

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