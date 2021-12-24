Владимир Путин Ильхаму Алиеву: вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и на мировой арене

24 дек в 10:20

Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите самые теплые поздравления по случаю вашего 60-летия", - говорится в тексте.

В своем письме российский лидер отметил, что Ильхам Алиев "пользуется заслуженным авторитетом среди соотечественников и на мировой арене как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях". "Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях", - подчеркнул Путин.

"Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнёрства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности", - сказано в поздравительной телеграмме президента России.

Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, благополучия, успехов, а также передал сердечный привет семье главы республики.

Напомним, сегодня президенту Азербайджана исполнилось 60 лет.