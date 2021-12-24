Меняйло подарил шестикласснику гитару

24 дек в 13:45

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло исполнил мечту школьника о гитаре.

О музыкальном инструменте Арсен мечтал после встречи с ребятами, которые играют на гитаре в поселковом Доме культуры. Тогда он написал главе региона письмо, в котором рассказал о своей мечте. "Считаю, что мечты должны сбываться. И сегодня ты делаешь еще один шаг на пути к ней. Я верю, что у тебя все получится", – сказал Меняйло, вручая гитару 13-летнему мальчику Арсену Таучелову. Арсен поблагодарил Меняйло за подарок и сказал, что теперь его мечта смылась.