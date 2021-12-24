"ВКонтакте" признали любимой соцсетью антиваксеров

24 дек в 10:21

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" опубликовали больше всего постов, в которых приводится лживая информация о COVID-19 и вакцинации против нее.

Как сообщили "Ленте.ру" в компании по мониторингу социальных медиа и СМИ Brand Analytics, "ВКонтакте" и "Одноклассники" оказались лидерами по количеству выставленных фейков (41,5% и 21,7%) об инфекции с 26 ноября 2020 по 25 октября 2021 года.

Тройку лидеров замкнул Telegram. Пользователи этого мессенджера распространили 9,3% сообщений, в которых содержатся дезинформационные материалы о вирусе. Далее идут Facebook c 6,8% подобных постов, Twitter (9,3%) и Instagram (5%).