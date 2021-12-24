Пожар в больнице унес две жизни в Астрахани

Два человека погибли при пожаре в областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги в Астрахани, где находятся больные коронавирусной инфекцией, сообщил представитель экстренных служб.
"В реанимационном отделении <...> в результате пожара погибли два человека", - приводит слова собеседника РИА Новости.
Уточняется, что согласно предварительным данным, загорелось оборудование для подачи кислорода. В результате ЧП из здания эвакуировали персонал и пациентов. В настоящее время пожар потушен.