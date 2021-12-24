Юный водитель ранил пассажира на Ставрополье

24 дек в 11:15

Два человека пострадали в результате аварии в Буденновском округе Ставропольского края, где молодой водитель стал причиной ДТП, в котором пострадали двое человек.

в пресс-службе ГИБДД Ставрополья сообщили, что он не справился с управлением на скользкой трассе на большой скорости и врезался с дороги прямо в дерево.

"18-летние водитель и пассажир с серьезными травмами доставлены в больницу города Буденновска. Установлено, что водитель, житель округа, получил водительское удостоверение всего полгода назад, а автомобиль приобрел в конце сентября", - сообщили правоохранители.

Уточняется, что в момент аварии водитель был трезвым, по факту ведется проверка.