В МИД РФ обвинили НАТО в милитаризации Украины

24 дек в 9:48

НАТО превращает Украину в военный плацдарм против России, заявил глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"К сожалению, начиная с 2014 года мы наблюдаем, как страны НАТО во главе с США вкладывают деньги в милитаризацию Украины, методично осваивают ее территорию, превращая в военный плацдарм против России", - проводит его слова РИА Новости.

По словам представителя МИД РФ, Вашингтон за семь лет оказал Киеву военной помощи на $2,5 млрд. Так, в 2021 году Украина получила военной помощи более чем на $400 млн, а в 2022 году США выделит еще $300 млн, из которых 75 млн уйдут на летальные вооружения.