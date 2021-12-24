Чиновник из Алматы похитил 28 млн тенге

24 дек в 9:31

В Алматы сотрудники Агентства по финансовому мониторингу обнаружили факт хищения бюджетных средств на сумму более 28 млн тенге, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемыми оказались глава отдела благоустройства аппарата руководителя Турксибского района Алматы и председатель ТОО "Аstana-Курылыс ХХI".

"Государство ежегодно выделяет многомиллионные средства на социально-экономическое развитие регионов – строительство школ и больниц, ремонт дорог и социальных учреждений. При этом некоторые недобросовестные предприниматели похищают эти бюджетные средства для собственной наживы", - говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что подрядчик ТОО "Аstana-Курылыс ХХI" и отдел благоустройства администрации района подписали контракт на реконструкцию русла реки "Бас Карасу" на сумму более 71 млн тенге. Однако глава компании вместе с должностным лицом районного акимата похитили из выделенной суммы более 28 млн тенге при помощи внесения ложных данных в акты выполненных работ.

Отмечается, что вина обвиняемых доказана. Руководителя отдела приговорили к семи годам заключения, а главу ТОО "Аstana-Курылыс ХХI посадили на 7,5 лет.