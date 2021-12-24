В Железноводске реконструируют электроподстанцию

24 дек в 8:34

В Железноводске планируется реконструировать одну из городских электроподстанций, рассказали в пресс-службе местной администрации. Уточняется, что на сегодняшний день она не справляется с нагрузками.

В период проведения работ уличного освещения не будет в районе озера "30’Ка" и Каскадной лестницы. Планируется, что работы продлятся не более пяти дней.

"На сегодняшний день подстанция не справлялась с нагрузками и поэтому поступало очень много жалоб от жителей о перебоях в работе электроэнергии. До Нового года обязательно все устраним. Приносим свои извинения", - сказал глава города Евгений Бакулин.