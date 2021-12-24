В Дагестане сотрудники Росгвардии приняли участие в исторической викторине

24 дек в 7:30

Викторина, посвященная событиям Первой мировой войны, прошла в Махачкале для представителей Росгвардии, сообщает пресс-служба Миннаца Дагестана.

Организаторами мероприятия выступили министерство по делам национальностей республики совместно с дагестанским отделением Российского военно-исторического общества и махачкалинским соединением Росгвардии.

Как отметил первый замглавы ведомства Гарун Давыдов, мероприятие проводится с целью сохранения исторической памяти, формирования исторического сознания и чувства патриотизма.

Викторина включала в себя 20 вопросов по историческим фактам и событиям Первой мировой войны. По ее итогам была определена тройка лучших знатоков истории.

Участникам мероприятия вручили книги "Немеркнущий подвиг: дагестанцы на фронте и в тылу", а победителям подарили кизлярские ножи.