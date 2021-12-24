В США рассказали, когда могут пройти переговоры с Россией по безопасности

24 дек в 5:25

Посол США в России Джон Салливан заявил в интервью изданию "Ъ", что Вашингтон надеется в январе начать переговоры с Москвой по гарантиям безопасности.

При этом он подчеркнул, что не готов сейчас назвать конкретную дату или место. "Я знаю, что в Брюсселе и в других местах с нашей стороны ведутся дискуссии о том, каким должен быть наш подход, будь то в рамках заседания Совета Россия-НАТО или на площадке ОБСЕ, или в рамках упомянутого вами продолжающегося Диалога по стратегической стабильности", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли состояться переговоры по гарантиям безопасности в начале января.

Салливан напомнил, что президент США Джо Байден ранее инициировал на двустороннем уровне ряд форматов диалога с российской стороной.

"У нас есть архитектура, форматы для проведения этих дискуссий. Их три: Совет Россия-НАТО, ОБСЕ и наши двусторонние консультации с правительством РФ. Я надеюсь и ожидаю, что - особенно учитывая ситуацию в Донбассе и на российско-украинской границе - будут встречи в январе. Но сегодня, 23 декабря, я вам не готов назвать ни дату, ни место или места, где они могут состояться", - цитирует главу американской дипломатии "Интерфакс".

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.