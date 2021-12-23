Ингушетия поможет Беларуси продвигать товары в СКФО

23 дек в 23:55

Ингушетия и Беларусь создали в рамках соглашения о сотрудничестве совместную торговую марку "Белинг", способствующую распространению белорусских товаров на Северном Кавказе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ингушетии.

"Сегодня в рамках подписанного соглашения между нашими правительствами осуществляется поставка алюминиевых профилей, создана совместная торговая марка "Белинг", помогающая продвижению товаров белорусского производства во все субъекты СКФО", - поведал первый вице-премьер региона Олег Фурсов.

Он также отметил, что в настоящее время в сетях розничной и оптовой торговли региона присутствует широкий ассортимент продуктов питания белорусского производства.

Как сообщается, в рамках соглашения о сотрудничестве планируется реализовать следующие инициативы: возможность импорта конечной продукции предприятий алюминиевого кластера Ингушетии; размещение заказов на швейном объединении "Ингушетия" и уникальном предприятии по производству изделий из рыбьей кожи "Шади"; закупка обувной продукции, в том числе для укомплектования специальных служб у обувного предприятия "Фелидже Пеле" и т. д.

Напомним, в 2019 году на VI форуме регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге Ингушетия подписала с республикой соглашение о сотрудничестве в различных сферах.