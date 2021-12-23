В ЕС рассказали главе МИД Украины о консультациях по предложениям России по гарантиям безопасности

23 дек в 23:50

Состоялся телефонный разговор верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщили во внешнеполитической службе ЕС.

В ходе беседы глава европейской дипломатии рассказал собеседнику, что Евросоюз координирует с партнерами свои действия в связи предложениями России по гарантиям безопасности в Европе,

"Евросоюз находится в тесной координации с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками, в том числе по двум представленным Россией проектам соглашений, касающихся европейской архитектуры безопасности", - говорится в заявлении внегнеполитической службы ЕС.

Помимо этого, Боррель и Кулеба обменялись мнениями по ситуации в Восточной Европе, в частности, на границе Украины и России, где, согласно заявлению ЕС, наблюдается усиление российского военного присутствия.

Глава дипломатии ЕС отметил, что Евросоюз по-прежнему привержен праву каждой страны самостоятельно определять свою внешнюю политику и политику в сфере безопасности. По его словам любые переговоры по безопасности в Европе должны опираться на действующие обязательства в рамках ОБСЕ и ООН.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.