В США объяснили, почему не стоит ждать быстрого продвижения в переговорах с РФ по безопасности

23 дек в 23:42

Соединенные Штаты нацелены быстрое продвижение в переговорах с России по предложенным РФ гарантиям безопасности. Такое заявление сделал американский посол в России Джон Салливан в интервью газете "Ъ".

"Иными словами, мы настроены на быстрое продвижение. Но это требует некоторого времени с нашей стороны, поскольку мы должны координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО", - цитирует дипломат РИА Новости.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.