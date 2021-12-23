У президента Черногории выявили COVID-19

23 дек в 23:37

Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом, информирует в четверг пресс-служба главы государства.

"Президент Черногории Мило Джуканович получил положительный результат теста на коронавирус после контакта с заразившимся. У президента легкие симптомы [заболевания], он чувствует себя хорошо", - рассказали в пресс-службе.

Джуканович находится на самоизоляции и продолжит исполнять свои обязанности.

В прошлом декабре президент Черногории был госпитализирован с пневмонией, тогда тесты на коронавирус дали отрицательный результат.