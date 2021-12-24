Всемирный банк поддержит энергетический сектор Таджикистана

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил выделение дополнительного гранта в размере $65 млн для поддержки второй фазы проекта восстановления Нурекской ГЭС в Таджикистане. Гидроэлектростанция обеспечит более надежное электроснабжение и будет способствовать развитию экспорта возобновляемых источников энергии, сообщает сайт Всемирного банка.

”ВБ готов поддержать энергетический сектор Таджикистана, учитывая значительный потенциал страны с точки зрения гидроэнергетики, а также экспорта чистой энергии из возобновляемых источников, - сообщил Озан Севимли, представитель ВБ в Таджикистане. - Инвестиции в Нурекскую ГЭС, оплот энергетической системы страны, необходимы для надежного энергообеспечения граждан и компаний, а также увеличения прибыли от экспорта на региональный рынок”.

Первая фаза проекта восстановления Нурекской ГЭС, профинансированная ВБ в размере $225,7 млн, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций в размере $60 млн и Евразийским банком развития в размере $40 млн, была начата в марте 2019 года. В рамках первой фазы предусмотрено обновление трех из девяти гидроагрегатов, а также ключевых инфраструктурных компонентов электростанции, замена шести автотрансформаторов, используемых для распределения генерируемого электричества, повышение безопасности плотины с точки зрения защиты от сейсмических явлений и наводнений, а также предоставление технической помощи в укреплении операционного, технического и управленческого потенциала компании-оператора ”Барки Точки”. Вторая фаза проекта ($50 млн было выделено ВБ в июне 2020 года) предусматривает восстановление оставшихся шести гидроагрегатов, Нурекского моста, здания ГЭС и других административных зданий, а также усиление мощности гидроэлектростанции с целью эффективной эксплуатации.

Дополнительное финансирование в объеме $65 млн, одобренное во вторник, выделено с целью сокращения текущего дефицита в $164 млн на осуществление второй фазы восстановительного проекта. Ожидается, что недостающая сумма будет предоставлена другими потенциальными инвесторами, в том числе за счет перераспределения средств, выделенных Евразийским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций на первую фазу проекта. Общая сумма вложений Всемирного банка в стратегический важный проект составляет $341 млн.

Нурекская ГЭС удовлетворяет почти 50% потребностей Таджикистана в электроэнергии, а также предоставляет ресурсы на экспорт. Из-за технических проблем изначальная мощность ГЭС в 3000 мегаватт снизилась до 2320 мегаватт за последние сорок лет. На данный момент объект впервые обновляется с момента ввода в эксплуатацию в 1972-1979 годах. После завершения восстановления мощность гидроэлектростанции будет увеличена до 3214 мегаватт, что обеспечит более надежные поставки электроэнергии в холодные зимние месяцы и столь необходимый доход от увеличения экспорта в летние месяцы.

В рамках восстановления будет также повышена безопасность плотины, что снизит расходы на эксплуатацию и технические работы. Ко всему прочему, гидроэлектростанция будет способствовать глобальным климатическим усилиям по снижению выбросов углекислого газа. По завершении проекта выбросы ГЭС в ходе экономической деятельности снизятся на 69 млн тонн CO2-эквивалента по сравнению с изначальным уровнем.

Активное портфолио группы ВБ по Таджикистану включает 23 проекта, общая стоимость которых составляет $ 1,2 млн. Цель инвестиций - помочь Таджикистану воспользоваться возникающими региональными преимуществами, преобразовать экономику и улучшить жизнь граждан. С 1996 года Всемирный банк предоставил стране более $2 млн в грантах, льготных кредитах МАР, а также в средствах трастовых фондов.