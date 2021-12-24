Тысячам детей, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вручат новогодние подарки в Ставрополе

24 дек в 3:40

Более 7 тыс новогодних подарков получат дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в Ставрополе. Такое сообщение опубликовано на сайте администрации краевой столицы.

Сладкие сюрпризы подготовлены для ребят от года до 14 лет и для детей-инвалидов от года до 18 лет, если они входят в ряд категорий: дети из малоимущих семей; дети-инвалиды, а также их братья и сестры (от года до 14 лет); дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети в социально опасном положении.

Получить подарки можно до 30 декабря по будням с 9.00 до 18.00 в комитете труда и социальной защиты населения городской администрации, а также в Советах микрорайонов.

Новогодние угощения для сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей в социально опасном положении выдадут работники отделов по охране прав детства районных администраций.