Гарибашвили: для Грузии важен прочный мир в регионе

23 дек в 21:58

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на онлайн-конференции с представителями дипломатического корпуса за рубежом, что Грузии чрезвычайно важно установить прочный мир в регионе.

"Мы внимательно следим за развитием событий в регионе после войны в Карабахе. Эти процессы, естественно, очень интересны", - цитирует главу правительства "Грузия Online"

Гарибашвили поведал о тесных отношениях со странами региона и визитах высокого уровня, подчеркнув, что инициатива "Мирное соседство" направлена на развитие диалога и восстановление доверия между соседями, и утверждение и выделение роли Грузии как медиатора.

Премьер отметил, что у него очень хорошие отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "В этом году я уже имел две официальные встречи - два раза я был в Азербайджане, два раза - в Армении, премьер Пашинян также два раза посещал Грузию, у меня также была не одна интеракция с лидерами обеих стран, в том числе телефонная", - рассказал глава правительства.

Помимо этого, он напомнил, что встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "У меня также была очень успешная встреча в Турции, президент Эрдоган принял нас на самом высоком уровне, и мы предприняли очень эффективные шаги в этом направлении. Мы предложили нашим соседям неформальную региональную платформу для диалога на Южном Кавказе", - добавил он.

Гарибашвили акцентировал внимание на том, что это был важный прецедент, так как при его посредничестве было достигнуто соглашение между Азербайджаном и Арменией. По его словам, этим Грузия продемонстрировала не только региону, но и соседям, международному содружеству, США, Евросоюзу, что может сыграть важную роль в достижении прочного мира и стабильности в регионе.