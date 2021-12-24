Бельгия отказывается от атомных электростанций

Правительство Бельгии объявило, что все действующие в государстве АЭС будут выведены из эксплуатации к 2025 году. Тем не менее страна намерена инвестировать в развитие ядерных технологий, сообщает Deutsche Welle. АЭС прекратят свою работу в течение следующих трех лет, но государство продолжит инвестировать в технологии будущего, предполагающие открытие небольших АЭС.

Как было принято решение

Коалиция из семи партий решала вопрос на протяжении нескольких недель. Зеленые настояли на том, чтобы Бельгия исполнила собственный закон от 2003 года, предусматривающий отказ страны от использования атомной энергии. Франкоязычные либералы хотели сохранить два наиболее новых реактора действующими. В итоге удалось достичь договоренности о том, что последняя АЭС будет выведена из эксплуатации в 2025 году в соответствии с законом от 2003 года, но будут вкладываться инвестиции в возобновляемые и углеродно-нейтральные источники энергии, в том числе и в атомные реакторы следующего поколения. Таким образом средства будут направляться на развитие новых, небольших модульных реакторов, которые генерируют меньше энергии, но в случае аварии с ними легче управиться.

Энергетическая безопасность и инновации

Премьер-министр Де Кроо сказал, что главная цель - обеспечить безопасность энергетических поставок. ”Наш народ и компании имеют право на должную заботу, и мы будем вкладывать средства в разработку новых технологий, среди которых малые ядерные реакторы". Министр энергетики от зеленых, Тинне Ван Дер Стратен, добавила, что исследования будут сосредоточены на поиске устойчивых, гибких и углеродно-нейтральных ресурсов: ”У нашей страны уже достаточно опыта в этой сфере. Теперь нужно им воспользоваться, чтобы не упустить свой шанс".

Разные государства - разные мнения

В Бельгии две атомные электростанции и всего семь действующих реакторов, оператором которых является французская энергетическая компания Engie. В 2019 году Европейский суд постановил, что Бельгия нарушила закон Евросоюза, не проведя необходимую экологическую экспертизу до того как продлевать срок действия первого и второго реакторов АЭС Дул в окрестностях северного портового города Антверпен. В предыдущие годы реакторы на АЭС Дул вблизи Антверпена и АЭС Тианж возле Льежа на некоторое время выводились из эксплуатации в связи с водородными повреждениями.

Соседняя Германия собирается закрыть все свои атомные станции к концу 2022 года в рамках договоренности от 2011 года. Решение было принято после катастрофы на АЭС Фукусима.

Тем временем Франция 70% внутреннего спроса в электроэнергии удовлетворяет за счет АЭС и собирается построить еще больше атомных станций.

У Северного соседа Бельгии, Нидерландов, всего один ядерный реактор в Борселе, на юго-западе страны.

Бельгия приняла решение по поводу атомных станций в преддверии публикации так называемой таксономии ЕС, в которой будут перечислены все ”устойчивые с точки зрения окружающей среды виды экономической деятельности”. Мнения членов ЕС разделились по поводу будущего документа: Франция, например, возглавляет блок стран, призывающих признать атомную энергетику зеленой, а Германия во главе тех, кто против ядерных реакторов.