Глава Минспорта Азербайджана и президент IBA обсудили развитие бокса в стране

23 дек в 19:59

В Баку 23 декабря состоялась встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова и президента Международной федерации бокса (IBA) Умара Кремлева.

В ходе беседы Кремлев поздравил Гаибова с назначением на пост министра и поведал о мероприятиях, в которых принимает участие в рамках своего визита в Азербайджан.

В свою очередь, глава Минспорта отметил, что Азербайджан высоко ценит сотрудничество с международными организациями, в том числе и с IBA.

Стороны также обсудили на встрече нынешнюю ситуацию в азербайджанском боксе и будущие проекты, передает Azerisport.com.