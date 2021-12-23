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Глава Минспорта Азербайджана и президент IBA обсудили развитие бокса в стране

Глава Минспорта Азербайджана и президент IBA обсудили развитие бокса в стране

В Баку 23 декабря состоялась встреча министра молодежи и спорта Фарида Гаибова и президента Международной федерации бокса (IBA) Умара Кремлева.

В ходе беседы Кремлев поздравил Гаибова с назначением на пост министра и поведал о мероприятиях, в которых принимает участие в рамках своего визита в Азербайджан.

В свою очередь, глава Минспорта отметил, что Азербайджан высоко ценит сотрудничество с международными организациями, в том числе и с IBA.

Стороны также обсудили на встрече нынешнюю ситуацию в азербайджанском боксе и будущие проекты, передает Azerisport.com.

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