Эколог: вся Центральная Азия страдает от высыхающих озер Узбекистана

23 дек в 23:21

Высыхающие озера Узбекистана стали проблемой для всего региона из-за соли и пыли, заявил эксперт в сфере водного хозяйства и ирригации, эколог, заместитель директора Института центрально-азиатского экономического сотрудничества Искандар Абдуллаев, пишет Podrobno.uz.

За последние годы уровень воды в Айдар-Арнасайской системе озер снизился на два метра, а соленость заметно возросла.

"Все эти озера – искусственные. В свое время мы сбрасывали воду в такие низины и создали сотни озер и озерных систем. Их создавали в течение последнего века и сразу решить проблему не получится. Когда воды мало, такие озера не получают подпитку и начинают осушаться, создавая опасность переноса солей и песка для окружающей среды", – рассказал эколог.

Проблемой является и то, что разрушается экосистема, возникшая возле озер за долгие годы.

Решением может стать осушивание мелких водоемов ради спасения крупных. Начать нужно с реестра исчезающих озер, чтобы «понять, сколько воды нужно для них, какую роль они играют для природы и экономики», уверен Абдуллаев.

"Властям постепенно необходимо вести переговоры с соседями, чтобы они понимали, что эти "бомбы замедленного действия" могут взорвать всю экосистему региона, если их не обводнить и облесить. В этом деле нужен коллективный подход, в том числе всего Центральноазиатского региона, ведь от пыли и солей, которые разносит ветер, страдают все", – отметил эколог.