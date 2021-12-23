Самолеты "Руслайн" свяжут Махачкалу с Брянском и Калининградом

23 дек в 22:53

Авиарейсы из столицы Дагестана в Калининград c промежуточной посадкой в Брянске будут совершаться авиакомпанией "Руслайн" с 4 января 2022 года, рассказали в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

Полеты будут осуществляться по вторникам и пятницам на 50-кресельных самолетах Bombardier CRJ-200 (Канада).

Воздушное судно, пишет ТАСС, будет вылетать из Махачкалы в 13:20 и прибывать в Брянск в 16:05. Обратные рейсы будут покидать Брянск в 10:00 и прилетать в Махачкалу в 12:35.

"Расписание вылетов из аэропорта Махачкалы в Калининград и обратно (техническая посадка в Брянске на 40 минут): по вторникам и пятницам вылет из Махачкалы в 13:20, с прибытием в Калининград в 17:30; по вторникам и пятницам вылет из Калининграда в 06:45, с прибытием в Махачкалу в 12:35. Время указано местное для каждого направления", - уточнили в воздушной гавани.