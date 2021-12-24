Дженк Эйнехан: Турецкие компании взяли на себя львиную долю проектов по восстановлению Карабаха

Турецкие компании взяли на себя львиную долю проектов по восстановлению Карабахского региона Азербайджана, сказал генеральный директор стамбульского отделения PASHA Bank, ведущего корпоративного банка Азербайджана, Дженк Эйнехан. Ссылаясь на данные министерства экономики Азербайджана, Эйнехан отметил, что заявки на реализацию проектов в освобожденном от оккупации регионе подали 283 иностранные компании, большинство из них - турецкие, сообщает Анатолийское агентство. (См. также Дженк Эйнехан: Ключевую роль в восстановлении Карабаха сыграют турецкие компании).

"После доблестной победы Азербайджан создал в регионе новые геополитические реалии. Освобождение Карабаха и прилегающих районов привело к стабилизации обстановки в регионе, обеспечив соответствующие условия для использования его экономического потенциала и привлечения иностранных инвестиций", - сказал Эйнехан. Он добавил, что Турция, Италия, Великобритания, Израиль, Россия и другие стратегические партнеры Азербайджана проявили большой интерес к участию в текущих проектах. Эйнехан сказал, что перед началом восстановительных работ территория должна быть полностью разминирована. В этом году правительство Азербайджана выделило на восстановление региона $1,3 миллиардов, и в 2022 году из бюджета направят примерно такую же сумму.

Основные проекты

По словам гендиректора стамбульского отделения PASHA Bank, некоторые из крупных инфраструктурных проектов уже завершены, например, строительство международного аэропорта Физули. Общая протяженность автомобильных дорог, строящихся в регионе для связи освобожденных территорий с близлежащими городами, превышает 650 км. Такие проекты как Агдамский промышленный парк, "умные" села в Зангиланском и Физулинском районах, проекты по добыче драгоценных металлов и производству строительных материалов в Зангиланском, Кельбаджарском и Агдамском районах находятся на стадии планирования и развития и, как ожидается, будут играть важнейшую роль для реинтеграции региона в экономику страны.

Безвизовый въезд

Касаясь вопроса безвизового режима с Турцией, Эйнехан сказал, что влияние этого решения на турпоток было сразу заметно: "В третьем квартале 2021 года Турция была основным направлением для азербайджанских туристов - туда направились более 60% от общего числа туристов, выехавших за рубеж". В январе-сентябре объем денежных переводов из Азербайджана в Турцию вырос на 26% в годовом исчислении, а объем денежных переводов из Турции в Азербайджан увеличился на 43%. За первые три квартала 2021 года в экономику Азербайджана было инвестировано $530 миллионов турецкого капитала.

Упомянув февральское соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией, Эйнехан подчеркнул, что его подписание способствовало росту товарооборота между Азербайджаном и Турцией, который без учета экспорта продукции азербайджанского нефтегазового сектора за первые девять месяцев вырос на 26% в годовом исчислении до $3,7 миллиарда.

"Соглашение оказало сильнейшее влияние на объем ненефтяного экспорта из Азербайджана в Турцию, который по сравнению с прошлым годом вырос на 81%". "Шушинская декларация, соглашение о преференциальной торговле, безвизовый режим, соглашения между государственными органами и компаниями Азербайджана и Турции обеспечивают ускоренный рост торговых и инвестиционных отношений", - подчеркнул Эйнехан, выразив уверенность, что эти соглашения будут способствовать достижению цели по доведению товарооборота до $15 миллиардов.

Инвестиции

Турецкие компании-подрядчики до сегодняшнего дня реализовали в Азербайджане 455 проектов на общую сумму в $15,4 миллиарда. Азербайджан вложил в экономику Турцию около $19 миллиардов, тогда как турецкие инвестиции в Азербайджан составили $12 миллиардов. Эйнехан добавил, что достигнутые в 2021 году договоренности и братские связи между странами обеспечивают дальнейшее укрепление торгово-инвестиционных отношений.

Касаясь положения PASHA Bank в Турции, Эйнехан рассказал, что в 2021 году банк адаптировался к новой реальности и новым способам ведения бизнеса. В третьем квартале этого года банк увеличил свои общие активы на 26% до 2,74 миллиарда турецких лир ($309 миллионов) по сравнению с концом 2020 года. Общий размер займов также вырос на 32% за тот же период. Гендиректор стамбульского отделения PASHA Bank подчеркнул, что хотя в 2021 году банк поддержал как реальный сектор экономики, так и автомобильную индустрию, он продолжит поддержку этих секторов за счет большей диверсификации фондов.