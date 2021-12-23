В Алматы разрешили проводить новогодние корпоративы

23 дек в 23:10

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, при каких условиях в городе можно проводить новогодние корпоративы.

"Корпоративы проводятся только на объектах, которые работают в системе Ashyq. Заполняемость залов не должна превышать 50%. Количество участников не должно превышать 100 посетителей", - перечислил Бекшин на брифинге.

Сотрудники объекта, где проводится вечерника, должны иметь "зеленый" статус, добавил санврач.

Ранее в Минздраве Казахстана сообщили, что каждый регион принимает решение насчет новогодних корпоративов исходя из своей эпидситуации.